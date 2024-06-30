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«Пари Нижний Новгород» объявил стартовый состав на контрольный матч с сербской «Слободой»

«Пари Нижний Новгород» объявил стартовый состав на контрольный матч с сербской «Слободой»
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Сегодня, 30 июня, состоится товарищеский матч между российским «Пари НН» и сербской «Слободой». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
30 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
1-й тайм
0 : 0
Слобода
Ужице, Сербия

«Пари Нижний Новгород» объявил следующий стартовый состав:

Медведев, Ведерников, Каккоев, Александров, Магкеев, Шнапцев, Стаматов, Мухин, Калинский, Карапузов, Боссели.

Напомним, что «Пари Нижний Новгород» проводит учебно-тренировочный сбор в Сербии. Подопечные Саши Илича будут тренироваться там до 13 июля.

Сообщается, что помимо игры со «Слободой» на сборе в Сербии нижегородская команда проведёт ещё четыре контрольных матчей: 4 июля — с черногорским «Арсеналом», 7 июля соперником «Пари НН» станет сербский «Нови-Пазар», 10 июля — «Младост ГАТ» (Сербия), а 11 июля — «Железничар» (Босния и Герцеговина).

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