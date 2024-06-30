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Испания — Грузия. Прямая трансляция
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Гранат: хотелось бы, чтобы Грузия в матче с Испанией сотворила чудо, но шансов немного

Гранат: хотелось бы, чтобы Грузия в матче с Испанией сотворила чудо, но шансов немного
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 между Грузией и Испанией. Встреча пройдёт 30 июня и начнётся в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотелось бы, чтобы сборная Грузии в матче с Испанией опять сотворила чудо, но шансов не так много. Конечно, испанцы намного лучше контролируют мяч, чем португальцы, поэтому грузинам будет тяжелее в обороне и надо будет действовать более внимательно», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в квартете В. Грузинская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в квартете F.

Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с Германией, которая вчера, 29 июня, одолела в 1/8 финала Данию со счётом 2:0.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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