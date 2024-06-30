В «Динамо» Махачкала подтвердили, что Никита Гойло присоединился к команде на сборе

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подтвердил, что голкипер «Зенита» Никита Гойло присоединился к команде на тренировочном сборе.

«Никита Гойло прибыл в расположение команды, но пока без контракта», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, прошлый сезон Гойло провёл в аренде в «Сочи». За это время Гойло сыграл за клуб из Краснодарского края 10 матчей и пропустил 15 мячей. Лишь единожды вратарь сохранил свои ворота «сухими». По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего россиянина составляет € 400 тыс.

«Динамо» Махачкала поднялось в РПЛ по итогам сезона-2023/2024. Команда заняла второе место в Первой лиге, набрав 61 очко за 34 матча.