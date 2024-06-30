Хатчинсон перейдёт из «Челси» в «Ипсвич Таун» на постоянной основе — Романо

20-летний вингер «Челси» Омари Хатчинсон, выступавший в прошедшем сезоне за «Ипсвич Таун» на правах аренды, перейдёт в клуб на постоянной основе, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сегодня клубы установили договорённость и футболист сборной Ямайки уже подписал контракт с «синими». Сообщается, что Хатчинсон обойдётся «Ипсвичу» в £ 22 млн (€ 26 млн).

Хатчинсон выступал за «Ипсвич Таун» в прошедшем сезоне. Вингер провёл за команду 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.