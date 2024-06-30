ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Илич хочет зарабатывать в «Зените» € 5 млн в год

Источник: Илич хочет зарабатывать в «Зените» € 5 млн в год
Комментарии

Полузащитник «Торино» Иван Илич хочет получать в «Зените» € 5 млн в год. Петербуржцы предлагают игроку только € 3 млн. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, с итальянским клубом есть договорённость о трансфере Илича за € 28 млн. Сам Иван готов ехать в Россию только на очень хороших финансовых условиях.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» договорился с «Торино» по трансферу полузащитника Ивана Илича. В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр.

23-летний Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Ивана с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android