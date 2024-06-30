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Гранат: сборная Италии страдала на Евро, так как у команды нет звёздного поколения игроков

Гранат: сборная Италии страдала на Евро, так как у команды нет звёздного поколения игроков
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал причины плохой игры сборной Италии на Евро-2024. Напомним, вчера, 29 июня, сборная Италии вылетела с Евро-2024, проиграв Швейцарии со счётом 0:2 в матче 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«У нынешней сборной Италии нет звёздного поколения футболистов, поэтому команда на этом чемпионате Европы страдала. Что касается Спаллетти, то он сам возглавил сборную Италии и понимал, на что идёт и какая будет ответственность», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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