Гранат: сборная Италии страдала на Евро, так как у команды нет звёздного поколения игроков

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат назвал причины плохой игры сборной Италии на Евро-2024. Напомним, вчера, 29 июня, сборная Италии вылетела с Евро-2024, проиграв Швейцарии со счётом 0:2 в матче 1/8 финала турнира.

«У нынешней сборной Италии нет звёздного поколения футболистов, поэтому команда на этом чемпионате Европы страдала. Что касается Спаллетти, то он сам возглавил сборную Италии и понимал, на что идёт и какая будет ответственность», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.