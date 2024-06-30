Кирьяков: Словакия не подарок, это колючая и злая команда. Но Англия включится на полную

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии. Игра пройдёт сегодня, 30 июня, и начнётся в 19:00 мск.

«У сборной Словакии больше шансов, чем у Грузии, пройти дальше на чемпионате Европы. Но второй тайм третьего матча групповой стадии в исполнении сборной Англии обнадёжил болельщиков. Всё-таки Англия показала очень сильный футбол и свой потенциал, которого не было раньше.

Англия — команда, имеющая в своих рядах очень сильных исполнителей, поэтому англичане покажут тот футбол, который позволит им пройти дальше в плей-офф. Словакия не подарок, это колючая и злая команда, которая может использовать слабые места соперников. Но я думаю, что Англия включится на полную и будет совсем другой командой», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.