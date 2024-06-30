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Кирьяков: Словакия не подарок, это колючая и злая команда. Но Англия включится на полную

Кирьяков: Словакия не подарок, это колючая и злая команда. Но Англия включится на полную
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии. Игра пройдёт сегодня, 30 июня, и начнётся в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
2-й тайм
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 25'    

«У сборной Словакии больше шансов, чем у Грузии, пройти дальше на чемпионате Европы. Но второй тайм третьего матча групповой стадии в исполнении сборной Англии обнадёжил болельщиков. Всё-таки Англия показала очень сильный футбол и свой потенциал, которого не было раньше.

Англия — команда, имеющая в своих рядах очень сильных исполнителей, поэтому англичане покажут тот футбол, который позволит им пройти дальше в плей-офф. Словакия не подарок, это колючая и злая команда, которая может использовать слабые места соперников. Но я думаю, что Англия включится на полную и будет совсем другой командой», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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