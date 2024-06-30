Девушки футболистов сборной Англии заранее заказали частные джеты под 1/4 финала Евро

На имя девушек футболистов сборной Англии заранее заказаны частные джеты, который прибудут в Германию во вторник, то есть после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, девушки не сомневаются в том, что сборная Англии одержит победу над Словакией и пройдёт в следующий раунд.

Напомним, победитель пары Англия — Словакия сыграет со Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024.

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.