Кирьяков объяснил причины провала сборной Италии на чемпионате Европы — 2024

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о провале сборной Италии на чемпионате Европы в Германии.

«Много нюансов и моментов, почему сборная Италии разочаровала на этом чемпионате Европы. Уровень футболистов не позволяет играть в футбол с позиции силы. Сборная Италии, играя с равными или уступающими по уровню соперниками, выбирает тактику, которая нацелена на оборонительные действия. Кроме того, у итальянцев нет лидеров, особенно в группе атаки», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная Италии стартовала на турнире в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. Итальянцы являются победителями Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул.