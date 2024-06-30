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Кирьяков объяснил причины провала сборной Италии на чемпионате Европы — 2024

Кирьяков объяснил причины провала сборной Италии на чемпионате Европы — 2024
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о провале сборной Италии на чемпионате Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Много нюансов и моментов, почему сборная Италии разочаровала на этом чемпионате Европы. Уровень футболистов не позволяет играть в футбол с позиции силы. Сборная Италии, играя с равными или уступающими по уровню соперниками, выбирает тактику, которая нацелена на оборонительные действия. Кроме того, у итальянцев нет лидеров, особенно в группе атаки», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная Италии стартовала на турнире в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. Итальянцы являются победителями Евро-2020, который проходил в 2021 году. Таким образом, «Скуадра адзурра» не смогла защитить титул.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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