Газзаев оценил шансы Грузии в матче со сборной Испании на Евро-2024

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче 1/8 финала между Испанией и Грузией. Игра пройдёт сегодня, 30 июня, в Кёльне, встреча начнётся в 22:00 мск.

«У любой команды всегда есть шансы, поэтому здесь так же со сборной Грузии, если команда сыграет строго и грамотно в обороне, использует контратаки, то есть шансы на победу. Испанцы являются одной из самых сильных команд чемпионата Европы, очень тяжёлый соперник, но всякое в жизни бывает. Точно сложный матч будет для сборной Грузии, но команда уже показала себя хорошо подготовленной в техническом и тактическом оснащении, показала и проявила победный дух, поэтому будет очень интересно. Но, безусловно, фаворитом игры являются испанцы», – приводит слова Газзаева ТАСС.