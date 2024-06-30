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Газзаев оценил шансы Грузии в матче со сборной Испании на Евро-2024

Газзаев оценил шансы Грузии в матче со сборной Испании на Евро-2024
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о предстоящем матче 1/8 финала между Испанией и Грузией. Игра пройдёт сегодня, 30 июня, в Кёльне, встреча начнётся в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У любой команды всегда есть шансы, поэтому здесь так же со сборной Грузии, если команда сыграет строго и грамотно в обороне, использует контратаки, то есть шансы на победу. Испанцы являются одной из самых сильных команд чемпионата Европы, очень тяжёлый соперник, но всякое в жизни бывает. Точно сложный матч будет для сборной Грузии, но команда уже показала себя хорошо подготовленной в техническом и тактическом оснащении, показала и проявила победный дух, поэтому будет очень интересно. Но, безусловно, фаворитом игры являются испанцы», – приводит слова Газзаева ТАСС.

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