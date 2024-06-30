Вратарь сборной Англии Пикфорд высказался о предстоящем матче со Словакией на Евро

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд высказался о предстоящем матче со Словакией в 1/8 чемпионата Европы в Германии. Встреча состоится сегодня, 30 июня. Начало игры — в 19:00 мск.

«Это просто ещё один футбольный матч, в котором мы хотим победить, как мы делали это в каждой игре. Сейчас наступил важный этап. Мы возглавили нашу группу, это было нашей целью. Теперь самое важное — показать свои результаты в плей-офф», — приводит слова Пикфорда пресс-служба УЕФА.

Сборная Словакии стала третьей в группе E с участием национальных команд Румынии, Бельгии и Украины. Все участники этого квартета набрали по четыре очка, в активе словаков победа над Бельгией (1:0) и ничья с Румынией (1:1) при поражении во 2-м туре от Украины (1:2).

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.