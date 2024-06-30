Пикфорд получил повреждение на разминке перед матчем Евро-2024 Англия — Словакия

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд получил повреждение на предматчевой разминке перед встречей 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, вратарь повредил руку при падении после попытки отбить мяч на тренировке и покинул поле преждевременно. Степень повреждения на данный момент неизвестна.

Сборная Словакии стала третьей в группе E с участием национальных команд Румынии, Бельгии и Украины. Все участники этого квартета набрали по четыре очка, в активе словаков победа над Бельгией (1:0) и ничья с Румынией (1:1) при поражении во 2-м туре от Украины (1:2).

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.