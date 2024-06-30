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Главный тренер «Химок» Артига сравнил сборные Испании 2008 и 2024 годов

Главный тренер «Химок» Артига сравнил сборные Испании 2008 и 2024 годов
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Главный тренер «Химок» испанского происхождения Франк Артига сравнил сборные Испании 2008 и 2024 годов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная образца 2008 года имела невероятный успех. Повторить такое сложно. Это была команда, в составе которой играли Хави, Иньеста, Бускетс, Хаби Алонсо, Фернандо Торрес… На мой взгляд, это была лучшая сборная в истории Испании.

Нынешняя команда находится не на том уровне. Да, правда в том, что в Испании сейчас есть молодые игроки, такие как Ямаль, Педри. Также есть футболисты, как Гави, которые сейчас не находятся в расположении сборной. Это молодые перспективные футболисты, будущее сборной Испании, они могут выйти на очень высокий уровень. Вы только представьте, на скольких ещё чемпионатах Европы и мира сможет сыграть Ламин!

Если они одержат победу на чемпионате Европы сейчас, то запустится сразу другой процесс – у этой сборной будет потенциал выиграть несколько турниров. Но я бы не забегал так далеко. Они молоды, они должны ещё окрепнуть. А сборная образца 2008 года была невероятной», — приводит слова Артиги Metaratings.

Напомним, матч 1/8 чемпионата Европы в Германии Испания — Грузия состоится сегодня, 30 июня, и пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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