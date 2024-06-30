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Московское «Динамо» разгромно проиграло «Ахмату» в товарищеском матче

Московское «Динамо» разгромно проиграло «Ахмату» в товарищеском матче
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Сегодня, 30 июня 2024 года, состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Встреча состоялась в Химках на стадионе «УТБ Новогорск-Динамо». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Ахмата».

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
30 июня 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
0 : 3
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Агаларов – 41'     0:2 Садулаев – 50'     0:3 Бериша – 65'    

Нападающий грозненского клуба Гамид Агаларов на 41-й минуте открыл счёт в матче. На 50-й минуте игрок москвичей Максим Балахонов отправил мяч в свои ворота, что позволило «Ахмату» удвоить преимущество в счёте. Нападающий Бернард Бериша на 65-й минуте довёл дело до разгрома. Динамовцы так и не смогли распечатать ворота соперника.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги динамовцы заняли третье место в турнирной таблице. Грозненцы стали 10-ми.

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