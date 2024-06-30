Кирьяков: для Грузии в матче с Испанией всё будет по-взрослому, но шансы есть

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии. Игра пройдёт сегодня и начнётся в 22:00 мск.

«Тяжело поверить, что сборная Грузии совершит ещё одну сенсацию в матче с Испанией. Не умаляю заслуг Грузии, но надо учитывать, что Португалия выполнила свою задачу, был ротируемый состав, а также присутствовала небольшая вальяжность, поэтому для португальцев тонус игры не был высоким. Но такую сборную тоже нужно суметь обыграть.

Сейчас же для Грузии в матче с Испанией всё будет по-взрослому. Испания — это кандидат на титул чемпионата Европы, поэтому испанцы не позволят себе проиграть Грузии. Зная немножко грузинский менталитет, футболисты, добившись исторического результата в матче с Португалией, позволили себе чуть расслабиться.

Грузины сыграли очень сильный чемпионат Европы и выполнили основную задачу, поэтому как бы ни закончилась игра с Испанией, их будут встречать на родине в качестве героев. Это футбол, в котором всё возможно. У грузин мало шансов, но они есть, и будут ими пользоваться. Грузины выстроят тактику от обороны и будут действовать на быстрых контратаках, а также надеяться на мастерство Хвичи», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.