Франк Артига сравнил шансы Германии, Испании, Франции и Англии на победу в Евро-2024

Главный тренер «Химок» Франк Артига сравнил шансы Германии, Испании, Франции и Англии на победу в Евро-2024.

«Сборная Испании очень хорошо сыграла на групповом этапе. Но есть команды, которые являются большими фаворитами турнира: Германия, Франция и даже Англия. У этих команд сильные составы с большим потенциалом. Франция и Англия выступают на Евро с одними из сильнейших составов за последнее время. А Германия играет у себя дома.

Впрочем, произойти может что угодно. Очевидно, что сборная Испании играет хорошо как в обороне, так и в атаке. Сюрпризы возможны. У всех были определённые проблемы на групповом этапе, поэтому можно сказать, что шансы команд на одном уровне», — приводит слова Артиги Metaratings.

Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия. Игра пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары в 1/4 финала турнира сыграет с Германией, которая ранее обыграла Данию со счётом 2:0.

Сборная Англии в эти минуты играет свой матч 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. На момент написания новости счёт в матче — 0:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.