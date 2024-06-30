«Спартак» обыграл «Рязань-ВДВ» в результативном матче женской Суперлиги

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Завершился перенесённый матч 3-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Спартак» и «Рязань-ВДВ». Встреча прошла на стадионе «Академия «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Спартака».

На 18-й минуте матча забила нападающая «Спартака» Наталья Машина с передачи полузащитницы Валерии Зарубиной.

На 36-й минуте матча «Рязань-ВДВ» сравняла счёт: отличилась нападающая Елена Зубкова. Спустя семь минут футболисткам команды гостей удалось выйти вперёд благодаря точному удару нападающей Алёны Гусевой.

Однако во втором тайме «Спартак» переломил ход встречи. Сначала на 48-й минуте матча забила защитница «Спартака» Татьяна Чередина. А на 65-й минуте победу «Спартаку» принёс гол Марины Фёдоровой с передачи Черединой.

«Спартак» с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. «Рязань-ВДВ» расположилась на 11-м месте, набрав семь очков.