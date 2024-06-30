Классен — об уходе из «Спартака»: пришло время для нового шага

Бывший футболист «Спартака» Леон Классен попрощался с московским клубом.

«Красно-белые, я очень счастлив и горжусь тем, что играл за такой большой клуб не только в России, но и во всём мире. Я хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным и сделал это время незабываемым. Я желаю клубу и всем ребятам всего наилучшего в будущем. Теперь пришло время для нового шага и двигаться дальше. Спасибо», – написал Классен в социальных сетях.

27 июня стало известно, что защитник Леон Классен покинул московский «Спартак». Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

Напомним, Леон Классен провёл за «Спартак» 32 матча, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны. 24-летний россиянин перешёл в команду в январе 2022 года из «Тироля». Контракт Классена с красно-белыми был рассчитан до 30 июня 2025 года.