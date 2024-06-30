Кирьяков: можно защитить Спаллетти, у сборной Италии нет высококлассных игроков

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об игроках сборной Италии на чемпионате Европы в Германии.

«Нельзя говорить, что Спаллетти — это не тот тренер для сборной Италии. Клубный тренер и тренер сборной — разные вещи, но любой специалист выбирает схему и тактику, исходя из уровня своих игроков. Поэтому в какой-то степени можно защитить Спаллетти. Если ты не имеешь футболистов высококлассного уровня в атаке, то ты большее время уделяешь оборонительным действиям. Но чтобы побеждать на таких крупных турнирах, нужно больше показывать впереди. Сборная Италии с натяжкой преодолела групповой этап, а уже в плей-офф чуда не произошло», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.