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Кирьяков: можно защитить Спаллетти, у сборной Италии нет высококлассных игроков

Кирьяков: можно защитить Спаллетти, у сборной Италии нет высококлассных игроков
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об игроках сборной Италии на чемпионате Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 0
Италия
1:0 Фройлер – 37'     2:0 Варгас – 46'    

«Нельзя говорить, что Спаллетти — это не тот тренер для сборной Италии. Клубный тренер и тренер сборной — разные вещи, но любой специалист выбирает схему и тактику, исходя из уровня своих игроков. Поэтому в какой-то степени можно защитить Спаллетти. Если ты не имеешь футболистов высококлассного уровня в атаке, то ты большее время уделяешь оборонительным действиям. Но чтобы побеждать на таких крупных турнирах, нужно больше показывать впереди. Сборная Италии с натяжкой преодолела групповой этап, а уже в плей-офф чуда не произошло», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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