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«Боруссия» Д опережает «ПСЖ» в борьбе за игрока «Лиона» Шерки — Footmercato

«Боруссия» Д опережает «ПСЖ» в борьбе за игрока «Лиона» Шерки — Footmercato
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«Боруссия» Д намерена подписать нападающего французского «Лиона» Райана Шерки, несмотря на интерес к игроку со стороны «ПСЖ». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «Боруссия» Д значительно опережает парижан в борьбе за футболиста. Сообщается, что представители дортмундского клуба считают, что именно в «Боруссии» игрок сможет раскрыть свой потенциал.

В свою очередь, «ПСЖ» говорит окружению Шерки, что игроку следует остаться во Франции.

Шерки провёл в нынешнем сезоне за «Лион» 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами, а также девятью голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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