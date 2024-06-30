Бывший тренер сборной Англии Эрикссон поддержал Гарета Саутгейта

Бывший главный тренер сборной Англии, «Манчестер Сити» и «Лестера» Свен-Йоран Эрикссон высказался о нынешнем наставнике английской национальной команды Гарете Саутгейте.

«Критика — это всего лишь часть работы. Гарет Саутгейт достаточно силён, чтобы справиться с этим. Надеюсь, он не растеряется и не изменит слишком многое в команде. Не бывает ничего хорошего, если приходится менять трёх, четырёх или пять игроков. Если он выиграет Евро-2024, то останется надолго. Сегодня говорили о смене тренера? Даже не слушайте это», — приводит слова Эрикссена The Telegraph.

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.