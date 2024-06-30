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Тренер Бельгии Тедеско — о Лукаку: он остаётся ключевым игроком, даже если не забивает

Тренер Бельгии Тедеско — о Лукаку: он остаётся ключевым игроком, даже если не забивает
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о проблемах с реализацией нападающего национальной команды Ромелу Лукаку перед матчем с Францией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лукаку уже переживал такие моменты как в клубах, так и в сборной Бельгии. Но он выберется из этого, как всегда, потому что он лидер. Для нас он остаётся ключевым игроком, даже если не забивает», — приводит слова Тедеско интернет-издание Corriere dello Sport.

Напомним, сборные Франции и Бельгии сыграют между собой в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Встреча состоится 1 июля и пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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