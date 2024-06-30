«Пари НН» обыграл сербскую «Слободу» в товарищеском матче

Сегодня, 30 июня 2024 года, состоялся товарищеский матч между «Пари НН» и «Слободой». Встреча состоялась в сербском городе Златибор. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу нижегородцев.

На 49-й минуте футболист «Слободы» отправил мяч в свои ворота. На 64-й минуте нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе сделал счёт 2:0. «Слобода» забила единственный мяч на 74-й минуте.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» проводит учебно-тренировочный сбор в Сербии. Подопечные Саши Илича будут тренироваться там до 13 июля.

Сообщается, что, помимо игры со «Слободой», на сборе в Сербии нижегородская команда проведёт ещё четыре контрольных матча: 4 июля — с черногорским «Арсеналом», 7 июля соперником «Пари НН» станет сербский «Нови-Пазар», 10 июля — «Младост ГАТ» (Сербия), а 11 июля — «Железничар» (Босния и Герцеговина).