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«Пари НН» обыграл сербскую «Слободу» в товарищеском матче

«Пари НН» обыграл сербскую «Слободу» в товарищеском матче
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Сегодня, 30 июня 2024 года, состоялся товарищеский матч между «Пари НН» и «Слободой». Встреча состоялась в сербском городе Златибор. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу нижегородцев.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
30 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
2 : 1
Слобода
Ужице, Сербия
1:0     2:0 Кутателадзе – 64'     2:1    

На 49-й минуте футболист «Слободы» отправил мяч в свои ворота. На 64-й минуте нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе сделал счёт 2:0. «Слобода» забила единственный мяч на 74-й минуте.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» проводит учебно-тренировочный сбор в Сербии. Подопечные Саши Илича будут тренироваться там до 13 июля.

Сообщается, что, помимо игры со «Слободой», на сборе в Сербии нижегородская команда проведёт ещё четыре контрольных матча: 4 июля — с черногорским «Арсеналом», 7 июля соперником «Пари НН» станет сербский «Нови-Пазар», 10 июля — «Младост ГАТ» (Сербия), а 11 июля — «Железничар» (Босния и Герцеговина).

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