Сборная Словакии впервые в истории забила Англии на Евро

Сборная Словакии забила гол Англии в матче 1/8 финала Евро-2024. Таким образом, словаки впервые в истории забили сборной Англии на чемпионатах Европы.

В эти минуты проходит матч между сборными Англии и Словакии. Встречу обслуживает бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. После первого тайма счёт 1:0 в пользу словаков.

Победитель этой пары сыграет со сборной Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.