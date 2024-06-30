ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Словакии впервые в истории забила Англии на Евро

Сборная Словакии впервые в истории забила Англии на Евро
Комментарии

Сборная Словакии забила гол Англии в матче 1/8 финала Евро-2024. Таким образом, словаки впервые в истории забили сборной Англии на чемпионатах Европы.

В эти минуты проходит матч между сборными Англии и Словакии. Встречу обслуживает бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. После первого тайма счёт 1:0 в пользу словаков.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
2-й тайм
0 : 1
Словакия
0:1 Шранц – 25'    

Победитель этой пары сыграет со сборной Швейцарии в 1/4 финала Евро-2024.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сетка плей-офф Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Судья отменил гол у Англии! Неужели Словакия пройдёт в четвертьфинал Евро? LIVE
Live
Судья отменил гол у Англии! Неужели Словакия пройдёт в четвертьфинал Евро? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android