Гол в ворота сборной Англии стал первым для Словакии в плей-офф на Евро в истории

Сборная Словакии в матче с Англией в 1/8 финала чемпионата Европы впервые в своей истории забила гол в плей-офф Евро. Единственный раз, когда словакам удалось выйти из группы, был на турнире в 2016 году, и они проиграли немцам со счётом 0:3 в 1/8 финала.

Встреча проходит в эти минуты. Сборная Словакии выигрывает со счётом 1:0.

Сборная Словакии стала третьей в группе E с участием национальных команд Румынии, Бельгии и Украины. Все участники этого квартета набрали по четыре очка, в активе словаков победа над Бельгией (1:0) и ничья с Румынией (1:1) при поражении во 2-м туре от Украины (1:2).

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.