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Испания — Грузия. Прямая трансляция
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Мамардашвили: сделаем всё, чтобы в матче с Испанией сотворить ещё одно чудо

Мамардашвили: сделаем всё, чтобы в матче с Испанией сотворить ещё одно чудо
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Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили поделился мнением о сопернике в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Испанией. Встреча состоится сегодня, 30 июня. Начало игры — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Испании – выдающаяся команда и один из фаворитов турнира, в составе которой есть игроки высокого уровня. Я знаю многих из них и имею опыт игры против них. Мы постараемся провести хороший матч с Испанией и сделаем всё, чтобы сотворить ещё одно чудо», – приводит слова Мамардашвили Sputnik.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в квартете В. Грузинская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в квартете F.

Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с Германией, которая вчера, 29 июня, одолела в 1/8 финала Данию со счётом 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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