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Испания — Грузия. Прямая трансляция
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Начо Фернандес: мы вступаем в самую опасную фазу Евро-2024

Начо Фернандес: мы вступаем в самую опасную фазу Евро-2024
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Защитник сборной Испании Начо Фернандес в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Грузией оценил шансы своей команды на победу в турнире.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы вступаем в самую опасную фазу турнира, но мы мечтаем и думаем о самом важном. Надеюсь, мы сможем дойти до финала и выиграть его, тогда я бы смог завершить мою карьеру в Европе наилучшим образом.

Нас не волнует, что люди считают нас фаворитами, мы сосредоточены на том, чтобы продолжать в том же духе, что и на групповом этапе. Против Грузии мы должны быть сосредоточены, потому что это будет очень сложный матч, они будут закрываться, чтобы выходить в контратаки. Мы должны быть осторожны и стараться сыграть в свою игру», — приводит слова Начо Mundo Deportivo.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в квартете В. Грузинская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в квартете F.

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