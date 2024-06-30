Сборная Англии в дополнительное время обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

30 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словакии. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Сборная Англии в дополнительное время одержала победу над словаками со счётом 2:1 (1:1 — основное время).

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счёт. На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.