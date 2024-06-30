«Когда говоришь о победе в Евро, волосы встают дыбом». Начо — о желании выиграть ЧЕ

Защитник сборной Испании Начо Фернандес в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Грузией рассказал о том, как воспринимает мысль о возможной победе в турнире.

«В прошлом году мы выиграли Лигу наций, и это был очень эмоциональный момент, потому что это был первый титул, который я выиграл со сборной, и он был очень, очень особенным, но сейчас мы выступаем на Евро, и, когда ты говоришь о победе в чемпионате Европы, то у тебя волосы встают дыбом», — приводит слова Начо Mundo Deportivo.

По итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в квартете В. Грузинская национальная команда заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в квартете F.

Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с Германией, которая вчера, 29 июня, одолела в 1/8 финала Данию со счётом 2:0.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.