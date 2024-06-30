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Испания — Грузия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Испания — Грузия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024

Испания — Грузия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024
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Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Испании и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Кукурелья, Лапорт, Руис, Родри, Педри, Ямаль, Мората, Уильямс.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Гвелесиани, Кашия, Двали, Лочошвили, Китеишвили, Кочорашвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

Победитель данной пары в 1/4 финала встретится с Германией, которая вчера, 29 июня, одолела в 1/8 финала Данию со счётом 2:0.

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