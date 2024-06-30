Игрок Нидерландов Депай высказался об отношениях с главным тренером команды Куманом

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался об отношениях с главным тренером национальной команды Рональдом Куманом.

«Я чувствую его доверие и хочу ответить ему тем же. Это очень важно. Если я достигну своего уровня, ни у кого не будет никаких сомнений. Я отдаю всё для команды. Доверие тренера важно», — приводит слова Депая интернет-издание Mundo Deportivo.

Сборная Нидерландов в 1/8 чемпионата Европы в Германии сыграет с национальной командой Румынии во вторник, 2 июля, начало в 19:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов, а также отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.