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Игрок Нидерландов Депай высказался об отношениях с главным тренером команды Куманом

Игрок Нидерландов Депай высказался об отношениях с главным тренером команды Куманом
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Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай высказался об отношениях с главным тренером национальной команды Рональдом Куманом.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
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«Я чувствую его доверие и хочу ответить ему тем же. Это очень важно. Если я достигну своего уровня, ни у кого не будет никаких сомнений. Я отдаю всё для команды. Доверие тренера важно», — приводит слова Депая интернет-издание Mundo Deportivo.

Сборная Нидерландов в 1/8 чемпионата Европы в Германии сыграет с национальной командой Румынии во вторник, 2 июля, начало в 19:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов, а также отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.

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