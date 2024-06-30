Англия — Словакия: основное время матча 1/8 финала Евро-2024 завершилось вничью

В эти минуты на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словакии. Встречу обслуживает бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Основное время матча закончилось со счётом 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счёт.

Таким образом, команды ещё проведут два дополнительных тайма по 15 минут.

Сборная Словакии стала третьей в группе E с участием национальных команд Румынии, Бельгии и Украины. Все участники этого квартета набрали по четыре очка, в активе словаков победа над Бельгией (1:0) и ничья с Румынией (1:1) при поражении во 2-м туре от Украины (1:2).

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.