ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Грузия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Англии впервые в истории забила Словакии на Евро

Сборная Англии впервые в истории забила Словакии на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

В компенсированное к основному время матча 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словакии полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счёт. Таким образом, сборная Англии впервые в истории забила Словакии на Евро.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

Команды играли между собой на Евро один раз. Это было на групповом этапе Евро-2016, в том матче команды сыграли со счётом 0:0.

Сборная Англии заняла первое место в группе C чемпионата Европы 2024 года с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
Материалы по теме
Англия с огромным трудом вышла в 1/4 финала Евро! Словакия была в минуте от чуда! LIVE
Live
Англия с огромным трудом вышла в 1/4 финала Евро! Словакия была в минуте от чуда! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android