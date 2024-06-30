В компенсированное к основному время матча 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словакии полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счёт. Таким образом, сборная Англии впервые в истории забила Словакии на Евро.

Команды играли между собой на Евро один раз. Это было на групповом этапе Евро-2016, в том матче команды сыграли со счётом 0:0.

Сборная Англии заняла первое место в группе C чемпионата Европы 2024 года с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.