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Англия — Словакия: Кейн в начале первого экстра-тайма вывел британцев вперёд

Англия — Словакия: Кейн в начале первого экстра-тайма вывел британцев вперёд
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В эти минуты на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словакии. Встречу обслуживает бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу англичан.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счёт.

На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд.

Сборная Словакии стала третьей в группе E с участием национальных команд Румынии, Бельгии и Украины. Все участники этого квартета набрали по четыре очка, в активе словаков победа над Бельгией (1:0) и ничья с Румынией (1:1) при поражении во 2-м туре от Украины (1:2).

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

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