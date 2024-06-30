Третий подряд матч Англии в плей-офф Евро ушёл за пределы основного времени

В компенсированное к основному время матча 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словакии полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Таким образом, уже третий матч сборной Англии подряд в плей-офф чемпионатов Европы будет сыгран с учётом экстра-таймов.

На Евро-2020 англичане в финале уступили сборной Италии (1:1, 2:3 пен.). А стадией ранее они обыграли Данию со счётом 1:1, 1:0 д.в.

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.