«Мы не обыграли ни Нидерланды, ни Польшу». Мбаппе оценил шансы Франции в игре с Бельгией

Капитан сборной Франции Киллиан Мбаппе высказался о предстоящем матче с Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«Их матч против Словакии был первым в группе, а мы не обыграли ни Нидерланды, ни Польшу. Это хорошая команда, которая потеряла важных игроков. Молодые игроки голодны, и это всегда угроза. Мы очень хотим выиграть этот матч и не собираемся играть на 1:0», — приводит слова Мбаппе интернет-издание RMC Sport.

Напомним, сборные Франции и Бельгии сыграют между собой в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Встреча состоится 1 июля и пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг из Швеции. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.