Сборная Англии забила два мяча первыми двумя ударами в створ ворот Словакии

Сборная Англии в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией забила два мяча первыми двумя ударами в створ ворот. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу англичан.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счёт.

На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд.

Сборная Англии впервые в истории забила Словакии на Евро.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.