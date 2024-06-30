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Сборная Англии забила два мяча первыми двумя ударами в створ ворот Словакии

Сборная Англии забила два мяча первыми двумя ударами в створ ворот Словакии
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Сборная Англии в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией забила два мяча первыми двумя ударами в створ ворот. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу англичан.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счёт.

На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд.

Сборная Англии впервые в истории забила Словакии на Евро.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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