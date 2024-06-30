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Беллингем признан лучшим игроком матча Англия — Словакия на Евро-2024

Беллингем признан лучшим игроком матча Англия — Словакия на Евро-2024
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словакией (2:1). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Из-за его общего вклада и гола, который сохранил Англию в этом турнире. Он продемонстрировал сильное лидерство, чтобы сохранить веру в свою команду», — объясняет выбор Беллингема пресс-служба УЕФА.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя. На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд — 2:1.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.

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