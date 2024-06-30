Англия во второй раз подряд вышла в четвертьфинал Евро

30 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словакии. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Сборная Англии в дополнительное время одержала победу над словаками со счётом 2:1 (1:1 — основное время).

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира. Отметим, что англичане во второй раз подряд пробились в четвертьфинал ЧЕ. На предыдущем турнире британцы добрались до финала, где уступили Италии.

Напомним, сборная Англии по футболу ранее никогда не выигрывала Евро.