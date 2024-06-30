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Видео: англичане в фан-зоне Лондона празднуют гол Беллингема в ворота Словакии

Видео: англичане в фан-зоне Лондона празднуют гол Беллингема в ворота Словакии
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В компенсированное к основному время матча 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словакии полузащитник Англии Джуд Беллингем ударом через себя сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время англичане забили второй гол и одержали победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

Предлагаем посмотреть на реакцию английских болельщиков в фан-зоне Лондона на гол Беллингема.

Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира. Отметим, что англичане во второй раз подряд вышли в четвертьфинал Евро. На предыдущем турнире британцы добрались до финала, где уступили Италии.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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