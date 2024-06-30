Видео: англичане в фан-зоне Лондона празднуют гол Беллингема в ворота Словакии

В компенсированное к основному время матча 1/8 финала Евро-2024 со сборной Словакии полузащитник Англии Джуд Беллингем ударом через себя сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время англичане забили второй гол и одержали победу со счётом 2:1.

Предлагаем посмотреть на реакцию английских болельщиков в фан-зоне Лондона на гол Беллингема.

Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира. Отметим, что англичане во второй раз подряд вышли в четвертьфинал Евро. На предыдущем турнире британцы добрались до финала, где уступили Италии.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.