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Фото: реакция Пикфорда на сейв на последней минуте матча со Словакией на Евро

Фото: реакция Пикфорда на сейв на последней минуте матча со Словакией на Евро
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Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд эмоционально отреагировал на сейв на последних секундах в матче со Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Сборная Англии в дополнительное время одержала победу со счётом 2:1 (1:1 — основное время).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счёт. На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд.

Сборная Англии сыграет с национальной командой Швейцарии в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии. Матч пройдёт 6 июля, начало — в 19:00 по московскому времени.

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