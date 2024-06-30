Сборная Англии в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро

30 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Словакии. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Сборная Англии в дополнительное время одержала победу над словаками со счётом 2:1 (1:1 — основное время). Таким образом, британская команда вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией.

Отметим, что сборная Англии в четвёртый раз в XXI веке вышла в четвертьфинал Евро (до этого она пробивалась в 1/4 финала на Евро-2004, Евро-2012 и Евро-2020).

Напомним, сборная Англии по футболу ранее никогда не выигрывала чемпионат Европы.