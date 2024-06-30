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Англия под руководством Саутгейта вышла в четвёртый четвертьфинал на крупных турнирах

Англия под руководством Саутгейта вышла в четвёртый четвертьфинал на крупных турнирах
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Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта вышла в 1/4 финала на четырёх крупных турнирах подряд. Он стал первым тренером в истории команды, которому это удалось.

Британский специалист возглавляет сборную с 2016 года. При нём команда выходила в финал Евро-2020, занимала четвёртое место на чемпионате мира 2018 года в России, на мировом первенстве в Катаре в 2022 году англичане сумели добраться до 1/4 финала.

30 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» (Гельзенкирхен, Германия) прошёл матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Англии и Словакии. Матч обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Халилом Мелером из Турции. Сборная Англии в дополнительное время одержала победу со счётом 2:1 (1:1 — основное время). В четвертьфинале Евро-2024 англичане сыграют со Швейцарией.

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