«Скучный футбол иногда приносит результат». Галлямов — об игре сборной Англии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов поделился впечатлениями от матча между сборными Англии и Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Команда Англии в дополнительное время одержала победу со счётом 2:1 (1:1 — основное время).

«Несправедливо. Но самый скучный футбол иногда приносит результат», — написал Галлямов в телеграм-канале.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.