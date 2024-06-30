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«Скучный футбол иногда приносит результат». Галлямов — об игре сборной Англии

«Скучный футбол иногда приносит результат». Галлямов — об игре сборной Англии
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов поделился впечатлениями от матча между сборными Англии и Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Команда Англии в дополнительное время одержала победу со счётом 2:1 (1:1 — основное время).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Несправедливо. Но самый скучный футбол иногда приносит результат», — написал Галлямов в телеграм-канале.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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