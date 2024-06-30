Александр Мостовой: сборную Англии хаяли постоянно, но команда прошла в 1/4 финала Евро

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Англии и Словакии, который завершился со счётом 2:1 (1:0 д. вр.).

«На групповом этапе сборная Англии была одна из самых обсуждаемых команд, которую хаяли процентов 80. Говорили, что у них всё плохо и нет игры. Но какая разница, если ты выигрываешь? Но их хают постоянно, в матче со Словакией тоже. Англия сыграла плохо? Конечно же, нет! Просто англичане не могли забить, но такое в футболе бывает. Бывает, три раза ударил — три гола, а бывает, 20 ударов и ноль голов.

Псевдоэксперты и комментаторы начинают критиковать сборную Англии, а потом быстро переобуваются. Но Беллингем забил сумасшедший гол на 90+5-й минуте, а потом в дополнительном времени ещё один мяч, и Англия уже в 1/4. Поэтому тем и прекрасен этот Евро! Посмотрите, что творится! Это ответ всем тем, кто говорит, что на Евро неинтересный футбол. Как неинтересно? 200 тысяч болельщиков из Англии приехало!

Что касается сборной Словакии, то, если бы они прошли, можно было сказать, что заслуженно? Что они сделали? Они молодцы, что забили гол, но потом только держались, у них ничего не было», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.