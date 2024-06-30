Кейну осталось забить один мяч за сборную Англии на Евро, чтобы повторить рекорд Ширера

Капитан сборной Англии Гарри Кейн забил гол в матче со Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии, который стал шестым для форварда чемпионатах Европы. Больше среди английских игроков только у экс-игрока сборной Алана Ширера, он отметился семью забитыми мячами.

Гарри Кейн отличился на первой минуте первого тайма дополнительного времени. Сборная Англии выиграла со счётом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с национальной командой Швейцарии в субботу, 6 июля.

Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.