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«Нам было тяжело». Кейн отреагировал на выход Англии в четвертьфинал Евро-2024

«Нам было тяжело». Кейн отреагировал на выход Англии в четвертьфинал Евро-2024
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией в дополнительное время со счётом 2:1 (1:1 – основное время).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Нам было тяжело, но мы продолжали бороться. За неделю мы проработали очень много вариантов и были готовы к тому, что, возможно, нам понадобится играть в длинные передачи.

Гол Джуда? Он сделал то, что обычно делает. Он оставил нас в турнире.

В таком турнире нужно находить силы бороться. Это то, что мы сделали сегодня. Мы знаем, что сделаем всё возможное для победы. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но в конечном итоге мы добились результата. Надеюсь, мы сохраним импульс для оставшейся части турнира», — приводит слова Кейна Yahoo Sports.

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