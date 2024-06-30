«Нам было тяжело». Кейн отреагировал на выход Англии в четвертьфинал Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией в дополнительное время со счётом 2:1 (1:1 – основное время).

«Нам было тяжело, но мы продолжали бороться. За неделю мы проработали очень много вариантов и были готовы к тому, что, возможно, нам понадобится играть в длинные передачи.

Гол Джуда? Он сделал то, что обычно делает. Он оставил нас в турнире.

В таком турнире нужно находить силы бороться. Это то, что мы сделали сегодня. Мы знаем, что сделаем всё возможное для победы. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но в конечном итоге мы добились результата. Надеюсь, мы сохраним импульс для оставшейся части турнира», — приводит слова Кейна Yahoo Sports.