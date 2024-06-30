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«Показалось, мы были довольно хороши». Беллингем — о камбэке Англии в игре со Словакией

«Показалось, мы были довольно хороши». Беллингем — о камбэке Англии в игре со Словакией
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал результат матча 1/8 финала со Словакией, в котором англичане одержали волевую победу со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Оставалось 20 или 30 секунд до вылета с чемпионата Европы, сейчас наше настроение сильно изменилось. Этот матч может повлиять на движение нашей команды вперёд по турнирной сетке.

Помимо их гола, мы были, как мне показалось, довольно хороши. Мы могли действовать более хладнокровно, но главное, что нам удалось показать, — это большой характер.

Играть за сборную Англии — это здорово, но это также и большое давление. Для меня быть на поле и забивать голы — это освобождение, это очень счастливый момент», — приводит слова Беллингема официальный сайт УЕФА.

Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счёт в игре. В компенсированное время Джуд Беллингем сравнял счёт ударом через себя. На 91-й минуте, в самом начале первого экстра-тайма, форвард Гарри Кейн вывел сборную Англии вперёд — 2:1.

Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.

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