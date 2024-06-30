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«Трудно подобрать слова». Капитан Словакии Шкриньяр — о поражении от Англии на Евро

«Трудно подобрать слова». Капитан Словакии Шкриньяр — о поражении от Англии на Евро
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Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался о поражении в матче с Англией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии. Сборная Англии в дополнительное время одержала победу над словаками со счётом 2:1 (1:1 — основное время) и вышла в четвертьфинал турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 1
ДВ
Словакия
0:1 Шранц – 25'     1:1 Беллингем – 90+5'     2:1 Кейн – 91'    

«Трудно подобрать слова, нам всем очень грустно. Мы были так близки к выходу в следующий раунд. Если мы продолжим играть за Словакию таким образом, у нас, вероятно, впереди будет ещё больше приятных моментов. Англия обладает высоким мастерством, они давили на нас, а затем неожиданно забил гол Беллингем. Очень обидно, что мы пропустили на самой последней минуте. Мы были, наверное, в 30 секундах от победы.

Но я действительно горжусь всей командой. Это было потрясающее приключение, и я также хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы были готовы переписать историю Словакии, но, к сожалению, всё пошло иначе. Но я надеюсь, что мы вернёмся более сильными», — приводит слова Шкриньяра пресс-служба УЕФА.

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