«Трудно подобрать слова». Капитан Словакии Шкриньяр — о поражении от Англии на Евро

Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр высказался о поражении в матче с Англией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии. Сборная Англии в дополнительное время одержала победу над словаками со счётом 2:1 (1:1 — основное время) и вышла в четвертьфинал турнира.

«Трудно подобрать слова, нам всем очень грустно. Мы были так близки к выходу в следующий раунд. Если мы продолжим играть за Словакию таким образом, у нас, вероятно, впереди будет ещё больше приятных моментов. Англия обладает высоким мастерством, они давили на нас, а затем неожиданно забил гол Беллингем. Очень обидно, что мы пропустили на самой последней минуте. Мы были, наверное, в 30 секундах от победы.

Но я действительно горжусь всей командой. Это было потрясающее приключение, и я также хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы были готовы переписать историю Словакии, но, к сожалению, всё пошло иначе. Но я надеюсь, что мы вернёмся более сильными», — приводит слова Шкриньяра пресс-служба УЕФА.