Тренер Словакии Кальцона прокомментировал обидный вылет с Евро-2024

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона высказался о вылете команды с Евро-2024. Подопечные Кальцоны в дополнительное время потерпели поражение со счётом 1:2 (1:1 — основное время). Таким образом, словаки вылетели из турнира. Англия вышла в четвертьфинал, где сыграет со сборной Швейцарии.

«Я горжусь, мы провели великолепную игру против сборной мирового уровня и одного из фаворитов турнира. Половину дополнительного времени мы провели на стороне поля соперника. Я очень горжусь своей командой», – приводит слова Кальцоны официальный сайт УЕФА.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.